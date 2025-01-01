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Тимур и его команда
Билеты от 1100₽
Киноафиша Тимур и его команда

Спектакль Тимур и его команда

Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам повести Аркадия Гайдара

Добрые дела и хороший пример могут увлечь за собой ничуть не меньше, чем мечты о далеких мирах и невероятных приключениях. Новый спектакль, основанный на известной повести Аркадия Гайдара, предлагает зрителям погрузиться в мир настоящей дружбы, борьбы с несправедливостью и первой любви.

Темы и содержание

В центре сюжета – простая, но глубокая история, отражающая все грани настоящей жизни. В спектакле поднимаются важные темы: помощь нуждающимся, ссоры и примирения, а также вечные приключения, которые происходят прямо здесь и сейчас.

Что ожидать от спектакля?

Зрители смогут увидеть, как на сцене разворачиваются яркие и запоминающиеся события, полные эмоций и жизненной правды. Каждая сцена передает дух времени и актуальные для любой эпохи ценности.

Интересные факты

  • Аркадий Гайдар – один из самых известных советских писателей, чьи произведения остаются популярными до сих пор.
  • Его повести, в том числе и о детях, часто служат источником вдохновения для театральных постановок.
  • Спектакль обещает быть не только интересным, но и поучительным, оставляя зрителей с важными мыслями.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль и насладиться атмосферой настоящей дружбы и героизма!

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Андрей Рогозин
Роман Зуев
Алексей Лялин
Михаил Рысин
Александр Сизов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
17:00 от 1100 ₽

Фотографии

Тимур и его команда Тимур и его команда Тимур и его команда Тимур и его команда Тимур и его команда Тимур и его команда Тимур и его команда

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