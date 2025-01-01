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Киноафиша Тимур и его команда

Спектакль Тимур и его команда

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тимур и его команда» по Гайдару в ДК железнодорожников им. Пушкина

Приглашаем зрителей на увлекательный спектакль «Тимур и его команда», который пройдет в ДК железнодорожников им. Пушкина в Самаре. Это постановка, основанная на знаменитом произведении Аркадия Гайдара, станет настоящим праздником для всей семьи.

О спектакле

«Тимур и его команда» рассказывает о дружбе, преданности и благородстве. Главный герой — Тимур — вместе со своими друзьями помогает всем, кто нуждается в поддержке. Этот спектакль не только развлекателен, но и учит важным жизненным ценностям.

Интересные факты

  • Спектакль ставится на основе книги, которая впервые была опубликована в 1940 году.
  • Классическая история о Тимуре вдохновила многих детей на добрые поступки и волонтерство.
  • В спектакле участвуют как опытные актеры, так и талантливые юные исполнители, что делает его особенно привлекательным для молодежной аудитории.

Почему стоит посетить

Постановка «Тимур и его команда» подходит для зрителей всех возрастов. Это отличная возможность провести время с семьей, насладиться театральным искусством и обсудить важные темы, поднятые в спектакле. Не упустите шанс увидеть эту замечательную историю на сцене!

Билеты и информация

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах ДК железнодорожников им. Пушкина или на официальном сайте театра. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке, так как интерес к спектаклю очень высок.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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