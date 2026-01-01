Новый стендап от Тимура Хамадуллина

Комик Тимур Хамадуллин представляет новое стендап-шоу «Новый Стендап». В этом выступлении он поделится своими историями и наблюдениями о жизни, которые не оставят зрителей равнодушными. Шоу пройдет на сцене Stand-Up Club #1.

О Тимуре Хамадуллине

Тимур Хамадуллин - известный комик и стендап-комедиант, выступавший на ТНТ и в различных проектах. С его участием были созданы популярные концерты, такие как «Бархат», а также его неоднократные выступления в рамках стендап-шоу.

Почему стоит посетить это шоу?

Шоу Тимура будет интересно всем, кто ценит юмор и стендап, а также желает провести вечер в компании талантливого комика. Зрителей ждёт новый материал и неожиданные наблюдения, которые точно поднимут настроение.

Рекомендации для зрителей

Двери открываются за полчаса до начала шоу, так что рекомендуется приходить заранее. Это даст вам возможность спокойно занять свои места и сделать заказ. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается. Рассадка строго по схеме мест, поэтому важно соблюдать выбранные вами места.