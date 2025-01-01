Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тимур Хамадуллин
Билеты от 600₽
Киноафиша Тимур Хамадуллин

Тимур Хамадуллин

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте

Тимур Хамадуллин: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приготовьтесь к вечеру, полному юмора и искренности! Тимур Хамадуллин, популярный комик и мастер стендапа, порадует зрителей своим новым концертом в Standup Club на Трубной. Этот талантливый артист известен своим остроумным подходом к повседневным ситуациям и умением находить смех в самых неожиданных местах.

О концерте

В своем стендап-концерте Тимур поделится новыми историями из жизни, которые обязательно вызовут улыбку и, возможно, слезы смеха. Его уникальный стиль и способность взаимодействовать с аудиторией делают выступление незабываемым событием для всех гостей клуба.

Интересные факты

  • Тимур Хамадуллин стал популярным благодаря участию в ряде юмористических шоу и проектов, которые завоевали сердца зрителей.
  • Стендап-культура набирает популярность в России, и Тимур является одним из ярких представителей этого направления.

Почему стоит посетить

Если вы ищете способ провести вечер весело и непринужденно, не упустите возможность увидеть Тимура Хамадуллина в живую. Это отличный шанс насладиться качественным юмором и зарядиться позитивной энергией!

Купить билет на концерт Тимур Хамадуллин

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Концерт группы Moscow Ragtime Band
6+
Джаз
Концерт группы Moscow Ragtime Band
13 декабря в 14:00 Эссе
от 500 ₽
Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
24 декабря в 21:30 Standup Club на Трубной
от 1500 ₽
Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
19 января в 19:00 Stand Up Store Moscow
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше