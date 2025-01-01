Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт
Киноафиша Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт

Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт с Тимуром Хамадуллиным

На сцене Stage Standup Club появится Тимур Хамадуллин — известный стендап-комик из Казани. Участник популярных шоу «Разгоны» и «Стендап на ТНТ», он готов подарить зрителям незабываемый вечер юмора и остроумных наблюдений.

О комике

Тимур Хамадуллин быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и способности подмечать смешные стороны повседневной жизни. Его выступления насыщены актуальными темами и личными историями, что делает их особенно близкими для аудитории.

Что ожидать на концерте?

Зрителей ждёт насыщенная программа, где не будет места скуке. Тимур затронет самые разнообразные темы — от жизни в большом городе до отношений и повседневных ситуаций. Его харизма и чувство юмора создадут непринуждённую атмосферу, которая станет залогом отличного настроения.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите провести вечер в компании хорошего настроения и зарядиться позитивом, этот стендап-концерт — отличный выбор. Не упустите возможность увидеть выступление Тимура Хамадуллина вживую и насладиться его юмором!

Купить билет на концерт Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
6 января в 20:00 Commode
от 1690 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
15 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
12+
Джаз Неоклассика
Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
7 февраля в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше