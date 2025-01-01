Меню
Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт
Тимур Хамадуллин. Стендап-концерт

18+
О концерте/спектакле

Тимур Хамадуллин: стендап-комик из Казани

Тимур Хамадуллин – талантливый стендап-комик из Казани, завоевавший сердца зрителей своим остроумным юмором и яркой манерой выступления. Он известен своими участиями в популярных шоу, таких как «Разгоны» и «Стендап на ТНТ». Эти программы помогли ему заявить о себе на уровне всероссийского масштаба.

Стиль выступления 

Тимур отличается необычным стилем, который сочетает элементы личных историй и общественной сатиры. Его выступления погружают аудиторию в мир современных реалий, смешивая наблюдения о жизни с искренним юмором. Каждый его стендап – это живая реакция на события, которые волнуют общество.

Почему стоит посетить?

Если вы любите остроумный и актуальный юмор, выступление Тимура станет отличной возможностью провести вечер в компании блестящих шуток и веселого настроения. Не пропустите шанс насладиться работой одного из самых ярких представителей стендап-сцены сегодня!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
15 октября среда
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

