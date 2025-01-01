Меню
Тимур Хамадуллин. Проверочный стендап концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Тимур Хамадуллин. Проверочный стендап концерт

Тимур Хамадуллин. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Тимур Хамадуллин: проверочный стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт Тимура Хамадуллина в Standup Club на Трубной. Этот проверочный стендап — отличная возможность увидеть одного из самых ярких комиков современной сцены. Он известен своим остроумным юмором и неожиданными поворотами сюжета, которые не оставят равнодушным никого.

Что ожидать от выступления?

Тимур Хамадуллин представит новый набор шуток и историй, которые были отшлифованы на предыдущих выступлениях. Аудитория сможет увидеть, как комик играет с темами актуальных событий и повседневной жизни, создавая забавные и порой абсурдные ситуации. Не упустите возможность стать частью этого весёлого вечера!

Информация для зрителей

Концерт пройдет в уютной атмосфере Standup Club на Трубной, известном своим дружелюбным обслуживанием и отличным кулинарным предложением. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой. Убедитесь, что вы находитесь в хорошем настроении — смех гарантирован!

Покупая билеты, вы делаете шаг навстречу отличному вечеру, наполненному смехом и хорошим настроением. Не упустите шанс увидеть Тимура Хамадуллина в деле!

Купить билет на концерт Тимур Хамадуллин. Проверочный стендап концерт

Декабрь
17 декабря среда
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

