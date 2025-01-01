Меню
Тимур Хамадуллин и Филипп Воронин
Тимур Хамадуллин и Филипп Воронин

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Концерт двух топовых комиков 

Приглашаем вас на захватывающее выступление двух ярких комиков — Тимура Хамадуллина и Филиппа Воронина. Эти мастера юмора уже завоевали сердца зрителей своими остроумными шутками и уникальным стилем.

Тимур Хамадуллин

Тимур известен своим остроумным подходом к рутинным ситуациям и способностью находить смешное даже в самых обыденных вещах. Его выступления — это всегда заряд позитива и грамотного самоиронии.

Филипп Воронин

Филипп — настоящий мастер имитации и пародии, он умело сочетает различные элементы комедии, создавая незабываемую атмосферу на сцене. Каждый его номер — это настоящее шоу, полное смеха и неожиданностей.

Что ожидать от концерта

В программе — самые веселые и актуальные шутки, а также уникальные истории из жизни комиков. Концерт обещает быть интерактивным, так что зрители смогут стать частью шоу и поучаствовать в веселых моментах.

Не упустите возможность освежить свой вечер смехом и хорошим настроением в компании лучших комиков страны!

Октябрь
10 октября пятница
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

