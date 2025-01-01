Тимур Джанкезов: Сольный концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт талантливого комика и исполнителя Тимура Джанкезова! Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow, где вы сможете насладиться живым выступлением и зарядиться позитивом.

О Тимуре Джанкезове

Тимур Джанкезов — один из самых ярких представителей современной комедии в России. Его выступления отличаются оригинальным юмором и уникальной подачей материала. Тимур активно участвует в различных комедийных проектах и шоу, а также является популярным блогером.

Что вас ждет на концерте

На концерте вы сможете услышать новые шутки и истории из жизни Тимура, а также насладиться взаимодействием с публикой. Это не просто концерт — это настоящий вечер смеха и хорошего настроения. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store Moscow или в кассах театра. Рекомендуем заранее забронировать места, так как количество билетов ограничено.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите шанс провести вечер в компании настоящего мастера комедии. Ждем вас на сольном концерте Тимура Джанкезова!