Тимур Джанкезов
18+
Возраст 18+

О концерте

Приглашаем вас на яркий стендап-концерт Тимура Джанкезова, который состоится в клубе Stage Standup Club. Этот артист известен своим уникальным юмором и смелыми наблюдениями о жизни и людях.

Тимур Джанкезов — популярный комик, который завоевал зрителей своим искромётным стилем и неподражаемым обаянием. Его выступления всегда полны актуального контекста и сарказма, что делает их доступными для широкой аудитории.

Не упустите шанс стать частью вечера хорошего юмора и веселья в компании Тимура Джанкезова!

В других городах
Февраль
14 февраля суббота
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

