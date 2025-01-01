Тимур Джанкезов

Сольный стендап концерт Тимура Джанкезова в Волгограде

Приглашаем вас на незабываемый сольный стендап концерт Тимура Джанкезова! В программе — полтора часа чистого юмора, гдеTimur, известный своими актуальными темами, затронет вопросы, волнующие каждого из нас.

Что вас ждет?

В концерте будет смешано всё: традиционный стендап и импровизация с залом, что делает каждое выступление уникальным. Тимур — резидент StandUp ТНТ, что гарантирует высокое качество шуток и отличное настроение.

Когда и где?

Сбор гостей: 18:30

18:30 Начало концерта: 19:00

19:00 Возрастное ограничение: 18+

18+ Время завершения: не позже 22:00

Услуги на площадке

На территории концертного холла «Культура» для вас работают бар и кухня, а также другие услуги. Мы гарантируем, что вам будет удобно и комфортно!

Важно знать

Также обратите внимание, что на входе будет фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, рекомендуем сделать предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказ будет обрабатываться с ожиданием от 1 часа.

Не упустите возможность провести вечер в компании яркого юмора и отличного настроения!