Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тимур Джанкезов
Киноафиша Тимур Джанкезов

Тимур Джанкезов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Тимура Джанкезова в Волгограде

Приглашаем вас на незабываемый сольный стендап концерт Тимура Джанкезова! В программе — полтора часа чистого юмора, гдеTimur, известный своими актуальными темами, затронет вопросы, волнующие каждого из нас.

Что вас ждет?

В концерте будет смешано всё: традиционный стендап и импровизация с залом, что делает каждое выступление уникальным. Тимур — резидент StandUp ТНТ, что гарантирует высокое качество шуток и отличное настроение.

Когда и где?

  • Сбор гостей: 18:30
  • Начало концерта: 19:00
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Время завершения: не позже 22:00

Услуги на площадке

На территории концертного холла «Культура» для вас работают бар и кухня, а также другие услуги. Мы гарантируем, что вам будет удобно и комфортно!

Важно знать

Также обратите внимание, что на входе будет фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, рекомендуем сделать предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказ будет обрабатываться с ожиданием от 1 часа.

Не упустите возможность провести вечер в компании яркого юмора и отличного настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 10 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Тимур Джанкезов

В ближайшие дни

Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
4 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 2300 ₽
Андрей Атлас. Ничего не вышло
18+
Юмор
Андрей Атлас. Ничего не вышло
11 октября в 20:00 Kultura
от 1500 ₽
Иван Курочкин
16+
Электронная музыка
Иван Курочкин
30 июля в 19:00 Ferrum
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше