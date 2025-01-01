Тимур Джанкезов. Сольный концерт

Современное стендап-шоу от Тимура Джанкезова в Coin Event Hall

Coin Event Hall — это уникальное пространство для проведения концертов и мероприятий, расположенное в самом центре Москвы на Пятницкой улице, неподалёку от метро Добрынинская. Заведение славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для выступлений лучших комиков страны.

Заслуженные комики на одной сцене

Здесь выступают известные стендаперы, такие как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Иван Абрамов и Стас Старовойтов. Coin Event Hall стал стартовой площадкой для первых сольных концертов таких артистов, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко.

Записи концертов и атмосфера

Место также стало сценой для записи концертов таких комиков, как Слава Комисаренко, Идрак, Илья Соболев и Рост Батл с Алексеем Щербаковым. Зрители ценят Coin за быстрое обслуживание и богатый выбор напитков, коктейлей и блюд.

Советы для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить на мероприятие не позднее чем за 30 минут до начала концерта. На одном концерте один из зрителей признался, что за последний месяц побывал в Coin восемь раз — это говорит о том, что атмосфера здесь действительно притягательна!

Билеты на диван

Обратите внимание, что стоимость билета на диван указана за весь диван целиком. На один билет может прийти не более указанного количества мест на диване.

Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями и атмосферой стендапа в Coin Event Hall!