Тимур Чернов. Лето на даче: не только битва за урожай
Продолжительность 90 минут
О выставке

Интерактивная лекция для юных исследователей

В лектории «Прямая речь» биолог Тимур Чернов проведет интерактивную лекцию, направленную на то, как заинтересовать детей в дачных работах. Устали от привычных методов? На лекции вы узнаете, как убедить ребенка отправиться на дачу и провести время там не только увлекательно, но и с пользой.

Что вас ждет на лекции

Тимур Чернов поделится простыми опытами, которые можно провести с растениями и насекомыми на дачном участке. Участники смогут узнать об основах правильного ухода за посадками, что позволяет добиться гигантских урожаев. Эта информация будет полезна как детям, так и их родителям.

Для кого предназначена лекция

Приглашаем детей от 7 лет и старше вместе с родителями. Интерактивный формат лекции с элементами квиза сделает обучение интересным и доступным для всех участников.

Не упустите возможность провести время с пользой на свежем воздухе и узнать много нового о природе и агрономии!

31 мая воскресенье
13:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3000 ₽

