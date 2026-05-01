Интерактивная лекция для юных исследователей

В лектории «Прямая речь» биолог Тимур Чернов проведет интерактивную лекцию, направленную на то, как заинтересовать детей в дачных работах. Устали от привычных методов? На лекции вы узнаете, как убедить ребенка отправиться на дачу и провести время там не только увлекательно, но и с пользой.

Что вас ждет на лекции

Тимур Чернов поделится простыми опытами, которые можно провести с растениями и насекомыми на дачном участке. Участники смогут узнать об основах правильного ухода за посадками, что позволяет добиться гигантских урожаев. Эта информация будет полезна как детям, так и их родителям.

Для кого предназначена лекция

Приглашаем детей от 7 лет и старше вместе с родителями. Интерактивный формат лекции с элементами квиза сделает обучение интересным и доступным для всех участников.

