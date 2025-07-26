Time for Art. Цифровизация

Дата: 26-27 июля 2025
Место: МТС Live Холл (ш. Энтузиастов, 5 стр.2, Москва)
В этом году граффити-фестиваль "TIME FOR ART" возвращается с масштабной темой, отражающей дух современности — «Цифровизация». Уличные художники из разных уголков России преобразят городское пространство, исследуя влияние цифровых технологий на общество, искусство и человеческие отношения.
Фестиваль станет платформой для обсуждения взаимодействия традиционного уличного искусства и цифровой реальности. Участники переосмыслят такие понятия, как:
Среди участников фестиваля — известные граффити-художники:
Фестиваль предлагает разнообразную программу:
Фестиваль "TIME FOR ART" докажет, что даже в эпоху доминирования цифровых технологий уличное искусство остается мощным инструментом самовыражения и социального комментария.
Ключевые партнеры фестиваля:
TIME FOR ART — где город становится холстом, а идеи — искусством.