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Time for Art. Цифровизация
Билеты от 500₽
Киноафиша Time for Art. Цифровизация

Time for Art. Цифровизация

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Граффити-фестиваль "TIME FOR ART" в Москве

Дата: 26-27 июля 2025
Место: МТС Live Холл (ш. Энтузиастов, 5 стр.2, Москва)

В этом году граффити-фестиваль "TIME FOR ART" возвращается с масштабной темой, отражающей дух современности — «Цифровизация». Уличные художники из разных уголков России преобразят городское пространство, исследуя влияние цифровых технологий на общество, искусство и человеческие отношения.

Диалог между искусством и цифровой эпохой

Фестиваль станет платформой для обсуждения взаимодействия традиционного уличного искусства и цифровой реальности. Участники переосмыслят такие понятия, как:

  • Виртуальная реальность и реальный мир
  • Социальные сети и цифровая идентичность
  • Искусственный интеллект и творчество
  • Киберпанк, glitch-эстетика и pixel-арт в граффити

Художники фестиваля

Среди участников фестиваля — известные граффити-художники:

  • KUBES (Кострома)
  • KOKEL (Чебоксары)
  • CHEPAY (Чебоксары)
  • BURSONE (Санкт-Петербург)
  • SWAMP (Санкт-Петербург)
  • MILER (Москва)
  • SLASH (Москва)
  • MEDNOY (Москва)
  • NWO CREW (Москва)
  • CHILS (Мытищи)
  • B. BENCH (Красногорск)

Программа фестиваля

Фестиваль предлагает разнообразную программу:

  • Масштабная роспись стены от топовых граффити-художников России.
  • Лекции и дискуссии о цифровом искусстве.
  • Музыкальные выступления.
  • Кастомизация одежды.

Фестиваль "TIME FOR ART" докажет, что даже в эпоху доминирования цифровых технологий уличное искусство остается мощным инструментом самовыражения и социального комментария.

Партнеры мероприятия

Ключевые партнеры фестиваля:

  • OBLAKOV STUDIO
  • ARTON PAINT
  • TRAFFA GRAFFITI MARKET

TIME FOR ART — где город становится холстом, а идеи — искусством.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
12:00 от 500 ₽
27 июля
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
12:00 от 500 ₽

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