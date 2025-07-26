Time for Art. Цифровизация

Граффити-фестиваль "TIME FOR ART" в Москве

Дата: 26-27 июля 2025

Место: МТС Live Холл (ш. Энтузиастов, 5 стр.2, Москва)

В этом году граффити-фестиваль "TIME FOR ART" возвращается с масштабной темой, отражающей дух современности — «Цифровизация». Уличные художники из разных уголков России преобразят городское пространство, исследуя влияние цифровых технологий на общество, искусство и человеческие отношения.

Диалог между искусством и цифровой эпохой

Фестиваль станет платформой для обсуждения взаимодействия традиционного уличного искусства и цифровой реальности. Участники переосмыслят такие понятия, как:

Виртуальная реальность и реальный мир

Социальные сети и цифровая идентичность

Искусственный интеллект и творчество

Киберпанк, glitch-эстетика и pixel-арт в граффити

Художники фестиваля

Среди участников фестиваля — известные граффити-художники:

KUBES (Кострома)

KOKEL (Чебоксары)

CHEPAY (Чебоксары)

BURSONE (Санкт-Петербург)

SWAMP (Санкт-Петербург)

MILER (Москва)

SLASH (Москва)

MEDNOY (Москва)

NWO CREW (Москва)

CHILS (Мытищи)

B. BENCH (Красногорск)

Программа фестиваля

Фестиваль предлагает разнообразную программу:

Масштабная роспись стены от топовых граффити-художников России.

Лекции и дискуссии о цифровом искусстве.

Музыкальные выступления.

Кастомизация одежды.

Фестиваль "TIME FOR ART" докажет, что даже в эпоху доминирования цифровых технологий уличное искусство остается мощным инструментом самовыражения и социального комментария.

Партнеры мероприятия

Ключевые партнеры фестиваля:

OBLAKOV STUDIO

ARTON PAINT

TRAFFA GRAFFITI MARKET

TIME FOR ART — где город становится холстом, а идеи — искусством.