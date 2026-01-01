Time Arrow: вечер Eagles и Led Zeppelin

"Название группы – это слегка измененный физический термин «the Arrow of Time», означающий однонаправленность времени. В нём ты можешь двигаться только вперед". Магомет Тавказаков Одна из лучших трибьют-групп страны представляет классику хард-рока - групп Eagles и Led Zeppelin Музыка культовых групп США и Британии «золотой эры» рока начала 1970-х! В новой программе, яростный напор и мощные риффы, сменяются проникновенными балладами и многоголосным пением. Каждый любитель рока оценит потрясающий заряд эмоций и драйва, в композициях давно уже ставших классикой!