Концерт «Тима ищет свет» в Санкт-Петербурге

Тимофей Якимов, создатель проекта «Тима ищет свет», вместе с барабанщиком Тимом Уайтом начал свой путь в мире музыки, но вскоре решил продолжать творить в одиночку. Его уникальное сочетание рока, хип-хопа и танцевальной музыки привлекает как крупные музыкальные лейблы, так и широкую аудиторию.

Лидер инди-сцены

Тимофей запустил свой проект в 2018 году. За несколько лет он прошёл путь от инди-экспериментатора до артиста с миллионной аудиторией и концертами по всей стране. Музыка Тима соединяет хрупкость инди-рока и масштабность поп-мелодий, создавая уникальную атмосферу романтической меланхолии, близкую многим слушателям.

Музыка и успех

Когда трек «Волна» из альбома «Зеркало» стал вирусным в соцсетях, Тима ворвался в чарты и стал частью крупнейших музыкальных фестивалей. В настоящее время он готовит свой пятый альбом, который, безусловно, уже вызывает интерес среди поклонников.

Театрализованный перформанс

Концерт Тима — это не просто музыкальное выступление, а театрализованный перформанс. В нём звучат экспериментальные аранжировки и новое прочтение знакомой музыки. Каждая песня трансформируется в откровение, а шоу становится переживанием, которое хочется испытать вновь.