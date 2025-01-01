Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тима ищет свет
Билеты от 1800₽
Киноафиша Тима ищет свет

Тима ищет свет

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Концерт «Тима ищет свет» в Санкт-Петербурге

Тимофей Якимов, создатель проекта «Тима ищет свет», вместе с барабанщиком Тимом Уайтом начал свой путь в мире музыки, но вскоре решил продолжать творить в одиночку. Его уникальное сочетание рока, хип-хопа и танцевальной музыки привлекает как крупные музыкальные лейблы, так и широкую аудиторию.

Лидер инди-сцены

Тимофей запустил свой проект в 2018 году. За несколько лет он прошёл путь от инди-экспериментатора до артиста с миллионной аудиторией и концертами по всей стране. Музыка Тима соединяет хрупкость инди-рока и масштабность поп-мелодий, создавая уникальную атмосферу романтической меланхолии, близкую многим слушателям.

Музыка и успех

Когда трек «Волна» из альбома «Зеркало» стал вирусным в соцсетях, Тима ворвался в чарты и стал частью крупнейших музыкальных фестивалей. В настоящее время он готовит свой пятый альбом, который, безусловно, уже вызывает интерес среди поклонников.

Театрализованный перформанс

Концерт Тима — это не просто музыкальное выступление, а театрализованный перформанс. В нём звучат экспериментальные аранжировки и новое прочтение знакомой музыки. Каждая песня трансформируется в откровение, а шоу становится переживанием, которое хочется испытать вновь.

Купить билет на концерт Тима ищет свет

Помощь с билетами
Март
29 марта воскресенье
20:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 1800 ₽
В других городах
Март
28 марта суббота
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1800 ₽

Фотографии

Тима ищет свет

В ближайшие дни

Джаз, блюз и другие
16+
Блюз Джаз
Джаз, блюз и другие
15 января в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
11 декабря в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Золушка с песочной анимацией: Квартет Мелодион
0+
Классическая музыка
Золушка с песочной анимацией: Квартет Мелодион
21 февраля в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше