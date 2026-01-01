Тима Белорусских. Большой сольный концерт

Тима Белорусских с концертом в Екатеринбурге

В клубе «Свобода» Екатеринбурга пройдет сольный концерт Тимы Белорусских. Артист представит программу, полную хитов, которые завоевали популярность и стали любимыми у поклонников.

Тима Белорусских создаст уютную атмосферу, где зрители смогут не только насладиться музыкой, но и активно участвовать в концерте. Гости будут петь в унисон с исполнителем, что сделает этот вечер незабываемым.

Ожидаемое событие для поклонников

Концерт станет отличной возможностью для поклонников музыки Тимы и любителей живых выступлений ощутить энергию творчества артиста. Обязательно приходите и будьте частью этого музыкального праздника!