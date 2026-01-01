Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тима Белорусских. Большой сольный концерт
Киноафиша Тима Белорусских. Большой сольный концерт

Тима Белорусских. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Тима Белорусских с концертом в Екатеринбурге

В клубе «Свобода» Екатеринбурга пройдет сольный концерт Тимы Белорусских. Артист представит программу, полную хитов, которые завоевали популярность и стали любимыми у поклонников.

Тима Белорусских создаст уютную атмосферу, где зрители смогут не только насладиться музыкой, но и активно участвовать в концерте. Гости будут петь в унисон с исполнителем, что сделает этот вечер незабываемым.

Ожидаемое событие для поклонников

Концерт станет отличной возможностью для поклонников музыки Тимы и любителей живых выступлений ощутить энергию творчества артиста. Обязательно приходите и будьте частью этого музыкального праздника!

Исполнители
Белорусских Т

Купить билет на концерт Тима Белорусских. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Майнкрафт шоу
0+
Эстрада Вечеринка
Майнкрафт шоу
3 октября в 13:30 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 900 ₽
Коста Лакоста
16+
Поп
Коста Лакоста
28 февраля в 20:00 Фабрика
от 3500 ₽
Рожденные под знаком музыки
6+
Эстрада
Рожденные под знаком музыки
17 апреля в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше