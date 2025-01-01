Меню
Тима Белорусских. Большой новогодний концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тима Белорусских. Большой новогодний концерт

Тима Белорусских. Большой новогодний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новогоднее шоу Тимы Белорусских в TAU

Развлекательный центр TAU в Москве приглашает всех на незабываемый концерт Тимы Белорусских с участием Live Band. Это не просто концерт, а настоящее праздничное шоу, пропитанное атмосферой новогоднего волшебства.

Программа вечера

В программе выступления — живые версии популярных хитов, таких как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка» и многих других, которые сделали Тимы Белорусских непревзойденным голосом своего поколения. Это отличный шанс насладиться музыкой и поддержать артистов вживую.

Для кого этот концерт?

Концерт особенно понравится тем, кто увлечен яркой и энергичной музыкой, а также любит праздничные мероприятия. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события, которое создаст поистине волшебное настроение в преддверии Нового года!

Купить билет на концерт Тима Белорусских. Большой новогодний концерт

Декабрь
28 декабря воскресенье
18:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 1500 ₽

