Тима Белорусских. Большой новогодний концерт

Новогоднее шоу Тимы Белорусских в TAU

Развлекательный центр TAU в Москве приглашает всех на незабываемый концерт Тимы Белорусских с участием Live Band. Это не просто концерт, а настоящее праздничное шоу, пропитанное атмосферой новогоднего волшебства.

Программа вечера

В программе выступления — живые версии популярных хитов, таких как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка» и многих других, которые сделали Тимы Белорусских непревзойденным голосом своего поколения. Это отличный шанс насладиться музыкой и поддержать артистов вживую.

Для кого этот концерт?

Концерт особенно понравится тем, кто увлечен яркой и энергичной музыкой, а также любит праздничные мероприятия. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события, которое создаст поистине волшебное настроение в преддверии Нового года!