В клубе «Мумий Тролль Music Bar» выступит Тима Акимов — топ-чартовый артист лейбла VK Records, родом из Кыргызстана. Певец исполнял каверы на стройке и достиг цели — петь свои песни на большой сцене. В его репертуаре — хиты «До мурашек», «Понорошку», «Пролетело лето» и «Точно да». Гости услышат живые выступления по всей России, а также увидят участие в крупных фестивалях страны. Творчество Тимы Акимова понравится тем, кто любит современную поп-музыку и активное присутствие артиста в социальных сетях.