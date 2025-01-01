Меню
Тим Талер, или проданный смех
Киноафиша Тим Талер, или проданный смех

Спектакль Тим Талер, или проданный смех

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Новая музыкальная сказка театра «Глобус»

Театр «Глобус» рад представить свою новую музыкальную сказку «Тим Талер, или проданный смех». Эта захватывающая история станет настоящим открытием для зрителей всех возрастов.

Сюжет

Главный герой, Тим Талер, известен как душа компании. Его щедрое сердце и заразительный смех делают его любимцем среди друзей. Однако жизнь Тима меняется, когда он решает продать свой смех таинственному Барону Трёчу. Взамен он получает удивительный дар: умение выигрывать любые пари.

Мистические события

После сделки с бароном начинается череда мистических событий. Несмотря на то, что Тим обретает несметные богатства, новые способности не приносят ему счастья. Чтобы вернуть то, что действительно имеет значение, нашему герою предстоит заключить фантастическую сделку, которой позавидует любой искатель приключений.

Почему стоит посмотреть

Эта музыкальная сказка понравится тем, кто ценит мистические истории и живое театральное искусство. Постановка сочетает в себе захватывающий сюжет и яркие музыкальные номера, которые подарят зрителям множество положительных эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события в театре «Глобус»!

Январь
Февраль
15 января четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
16 января пятница
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
20 февраля пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
21 февраля суббота
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

