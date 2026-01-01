Tim Ripper Owens
Возраст 16+
О концерте

Возвращение легенды: Тим «Риппер» Оуэнс в России

Имя Тима «Риппера» Оуэнса — это не просто музыкант, это настоящее воплощение стремления к успеху. Из его стартов в кавер-группах Огайо он взобрался на вершины метала, став фронтменом прославленной группы Judas Priest.

Золотая эра Judas Priest

Судьба Оуэнса кардинально изменилась в 1996 году, когда он выиграл конкурс и занял место Роба Хэлфорда. Этот шаг открыл ему возможности для записи двух студийных альбомов и выступлений на самых крупных мировых площадках. В его наследии остались не только яркие хиты, но и культовый фильм «Рок-звезда», основанный на его истории.

Уникальный концерт

Концерт Тима в России — это редкая возможность насладиться не только любимыми хитами из его «золотой» эпохи с Judas Priest, но и его авторским материалом. Зрителей ожидает мощный, многогранный вокал в сочетании с энергией легендарных шоу, а также увлекательные истории из его жизни, рассказанные от первого лица.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. До встречи на концерте!

Июнь
6 июня суббота
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2800 ₽
В других городах
Июнь
2 июня вторник
19:30
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 2800 ₽
3 июня среда
19:30
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2800 ₽
4 июня четверг
19:30
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2800 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 2800 ₽

