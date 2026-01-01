Tim Ripper Owens

Возвращение легенды: Тим «Риппер» Оуэнс в России

Имя Тима «Риппера» Оуэнса — это не просто музыкант, это настоящее воплощение стремления к успеху. Из его стартов в кавер-группах Огайо он взобрался на вершины метала, став фронтменом прославленной группы Judas Priest.

Золотая эра Judas Priest

Судьба Оуэнса кардинально изменилась в 1996 году, когда он выиграл конкурс и занял место Роба Хэлфорда. Этот шаг открыл ему возможности для записи двух студийных альбомов и выступлений на самых крупных мировых площадках. В его наследии остались не только яркие хиты, но и культовый фильм «Рок-звезда», основанный на его истории.

Уникальный концерт

Концерт Тима в России — это редкая возможность насладиться не только любимыми хитами из его «золотой» эпохи с Judas Priest, но и его авторским материалом. Зрителей ожидает мощный, многогранный вокал в сочетании с энергией легендарных шоу, а также увлекательные истории из его жизни, рассказанные от первого лица.

