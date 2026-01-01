Tim Ripper Owens

Тим «Риппер» Оуэнс возвращается с сольными концертами в Россию

Легендарный вокалист Тим «Риппер» Оуэнс снова в России! Его имя стало символом хеви-метала и настоящей иконой рок-сцены, и теперь у вас есть уникальная возможность увидеть его выступление вживую.

Зрелищный путь к успеху

Тим Оуэнс начал свою карьеру в кавер-группе в родном Огайо и в 1996 году, выиграв конкурс, заменил самого Роба Хэлфорда в культовых Judas Priest. В его активе — два студийных альбома с этим легендарным коллективом. Успешное сотрудничество с Judas Priest дало ему возможность доказать свою мощь на мировых сценах и навсегда занять достойное место в истории хеви-метала.

Его путь вдохновил создателей культового фильма «Рок-звезда» Стивена Херека, который вышел в 2001 году, показывая жизнь и карьеру Оуэнса.

Что ждать на концерте

На предстоящем концерте вы сможете насладиться не только хитами из «золотой эры» Judas Priest, но и авторским материалом Тима, а также произведениями из его других знаковых проектов, таких как Iced Earth и Yngwie Malmsteen.

Мощный и многогранный вокал Оуэнса, его энергетика и история, рассказанная от первого лица, сделают это событие незабываемым. Не упустите шанс стать частью рок-шоу, которое обещает быть ярким и насыщенным!

