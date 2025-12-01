Меню
TILL LINDEMANN MEINE WELT TOUR 2026
Концерт Тилля Линдеманна в Алматы

Немецкий музыкант и поэт Тилль Линдеманн, известный как фронтмен культовой группы Rammstein, готов удивить своих поклонников. В 2026 году он представит уникальную программу сольного тура «Meine Welt» в Центральной Азии.

Сольный тур «Meine Welt»

Тур «Meine Welt» обещает стать настоящим событием для фанатов Линдеманна. Артист планирует провести полностью переосмысленные стадионные концерты, в которых глубоко раскроет свой творческий мир. Зрители смогут увидеть не только известные хиты, но и новые произведения, которые подчеркнут его многогранный талант.

Интересные факты о Тилле Линдеманне

  • Тилль Линдеманн не только музыкант, но и поэт, что отражается в его текстах, полных глубоких смыслов.
  • Вокалист известен своими яркими и запоминающимися шоу, которые сочетают в себе театральные элементы и мощную музыку.
  • Песня «Du Hast» группы Rammstein стала культовой и обрела популярность во всем мире.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Концерт в Алматы обещает быть незабываемым. Напоминаем, что купленные билеты являются невозвратными.

Купить билет на концерт TILL LINDEMANN MEINE WELT TOUR 2026

Январь
6 января вторник
20:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 30000 ₽
7 января среда
20:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 30000 ₽

