Спектакль по пьесе Григория Горина

«Тиль», постановка по мотивам известной пьесы Григория Горина, предлагает зрителям погрузиться в увлекательный и в то же время непростой мир. Главный герой, родившийся с оптимистичным настроением, удивляет своей фразой: «Ох, в какое удачное и хорошее время я родился! Ну, благодать просто!» Но что, на самом деле, стоит за этим заявлением и кто этот человек?

Клаас и Тиль: история отца и сына

Речь идет о Клаасе, угольщике, который не жалуется на судьбу и живет в сложное время - во времена инквизиции и испанского владычества над Фландрией. У Клааса родился сын, которого он нарек Тилем, а народ окрестил его Тилем Уленпишегель. Этот мальчик, растущий на грани между детством и взрослой жизнью, проявляет характер и шаловливость, с чем мы и предлагаем вам поближе познакомиться.

Погружение в атмосферу спектакля

«Тиль» предлагает уникальную возможность увидеть, как настроение времени отражается в судьбах героев. В спектакле оживут картины, полные драматизма и комизма: костры, плахи, виселицы – все это напоминание о сложности исторических событий и человеческой судьбы.

Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Поддержите своих человеческих союзников и погрузитесь в атмосферу, где каждое действие имеет значение, а каждый персонаж — свою историю.