Тиль Уленшпигель
Киноафиша Тиль Уленшпигель

Спектакль Тиль Уленшпигель

Постановка
Городской театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в Средневековье

В основе новой постановки лежит роман Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Режиссёр Фёдор Климов переносит зрителей в Фландрию XVI века, где развертываются события борьбы против испанского гнета, святой инквизиции и преследования инакомыслящих.

О герое и его пути

Главный герой спектакля — Тиль Уленшпигель. Он беспечен, свободолюбив и умен. Однако жизнь Тиля кардинально меняется после смерти его отца от рук испанских захватчиков. Полненный жаждой мести и стремлением спасти свою страну, Тиль отправляется в долгий путь. На этом пути ему предстоит не только противостоять жестокости, но и найти самого себя.

Эстетика и музыкальное оформление

Режиссёр и актёры создают уникальную эстетику средневековья, используя тонкие образы, отсылающие к эпохе. Сценография спектакля вдохновлена работами великих мастеров нидерландской живописи, таких как Питер Брейгель Старший и Иероним Босх. Музыкальное оформление спектакля подготовила композитор Евгения Натанова, известная по работе в кавер-группе «Сестра Петра». В постановке используются как акустические, так и электромузыкальные инструменты, а также тексты современных исполнителей и зонги.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу исторической драмы, которая заставит задуматься о свободе и справедливости. Спектакль «Тиль Уленшпигель» — это не только история о мести, но и глубокое исследование человеческой души.

Режиссер
Федор Климов
В ролях
Федор Федотов
Федор Федотов
Ксения Плюснина
Ксения Плюснина
Михаил Рябов
Екатерина Карманова
Ксения Пономарева-Бородина

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель Тиль Уленшпигель

