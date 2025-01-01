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Тик-так
Билеты от 1800₽
Киноафиша Тик-так

Спектакль Тик-так

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Премьера психоаналитического мюзикла «Тик-Так»

30 мая в 19:00 в Малом зале КЗ «Измайлово» состоится долгожданная премьера психоаналитического мюзикла «Тик-Так». Это не просто музыкальный спектакль, а настоящая терапия для души, где под звуки музыки герои сталкиваются с выбором, страхами и мечтами.

О чём спектакль?

Сюжет «Тик-Так» разворачивается вокруг кризиса тридцатилетних. Главные герои, такие же, как мы, испытывают давление на работе, сомневаются в отношениях и мечтают о большем. Они задаются вечным вопросом: «А что, если бы я поступил иначе?» С помощью живой музыки, иронии и откровенных диалогов зрители увидят, как герои пытаются найти баланс между мечтами и реальностью.

Кто создаёт спектакль?

Режиссёрский дуэт Денис Беляков и Полина Нахимовская привнесли в спектакль свежий взгляд на знакомые проблемы. В ролях вы сможете увидеть:

  • Дмитрий Воробьёв
  • Ярослав Баярунас
  • Ксения Лазаревич
  • Марк Подлесный
  • Юлия Пак
  • Кристина Кузнецова
  • Евгений Кириллов
  • и многих других.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

Режиссер
Денис Беляков
В ролях
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Ярослав Баярунас
Ксения Лазаревич
Марк Подлесный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 1800 ₽

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