Спектакль Тик-так

Премьера психоаналитического мюзикла «Тик-Так»

30 мая в 19:00 в Малом зале КЗ «Измайлово» состоится долгожданная премьера психоаналитического мюзикла «Тик-Так». Это не просто музыкальный спектакль, а настоящая терапия для души, где под звуки музыки герои сталкиваются с выбором, страхами и мечтами.

О чём спектакль?

Сюжет «Тик-Так» разворачивается вокруг кризиса тридцатилетних. Главные герои, такие же, как мы, испытывают давление на работе, сомневаются в отношениях и мечтают о большем. Они задаются вечным вопросом: «А что, если бы я поступил иначе?» С помощью живой музыки, иронии и откровенных диалогов зрители увидят, как герои пытаются найти баланс между мечтами и реальностью.

Кто создаёт спектакль?

Режиссёрский дуэт Денис Беляков и Полина Нахимовская привнесли в спектакль свежий взгляд на знакомые проблемы. В ролях вы сможете увидеть:

Дмитрий Воробьёв

Ярослав Баярунас

Ксения Лазаревич

Марк Подлесный

Юлия Пак

Кристина Кузнецова

Евгений Кириллов

и многих других.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!