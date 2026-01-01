Оповещения от Киноафиши
Спектакль Тихо!

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера пластического спектакля «Тихо!»

Иногда достаточно сказать «Тихо!», чтобы все вокруг взорвалось! В новейшем спектакле на сцене два клоуна пытаются разобраться в том, кто из них главный, настоящий и кто первым начал шуметь.

На протяжении всего действия клоуны стараются держать себя в руках, но ситуация выходит из-под контроля. Зрители станут свидетелями комичных и динамичных эпизодов, которые подчеркивают, как легко тишина может перейти в хаос.

И только вам покажется, что все успокоилось... Вы снова услышите слово «Тихо!», и все начнется заново. В этом спектакле тишина становится самым громким словом!

Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается этот увлекательный и остроумный конфликт, где каждый звук и пауза наполнены смыслом!

Режиссер
Станислав Парфенов
В ролях
Юрий Мунтян
Михаил Кукота

Купить билет на спектакль Тихо!

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
13 марта пятница
19:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1400 ₽
2 апреля четверг
19:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1000 ₽
5 апреля воскресенье
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1000 ₽

