Спектакль Тихо!

Премьера пластического спектакля «Тихо!»

Иногда достаточно сказать «Тихо!», чтобы все вокруг взорвалось! В новейшем спектакле на сцене два клоуна пытаются разобраться в том, кто из них главный, настоящий и кто первым начал шуметь.

На протяжении всего действия клоуны стараются держать себя в руках, но ситуация выходит из-под контроля. Зрители станут свидетелями комичных и динамичных эпизодов, которые подчеркивают, как легко тишина может перейти в хаос.

И только вам покажется, что все успокоилось... Вы снова услышите слово «Тихо!», и все начнется заново. В этом спектакле тишина становится самым громким словом!

Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается этот увлекательный и остроумный конфликт, где каждый звук и пауза наполнены смыслом!