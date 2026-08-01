Спектакль Тихий свет

Спектакль о горькой комедии жизни в Коляда-театре

В Театре драмы и комедии по размышлениям уральского драматурга Романа Козырчикова выходит спектакль по пьесе «Тихий свет». Эта работа стала лауреатом первой премии международного конкурса драматургов «Евразия» в 2019 году, что свидетельствует о её высоком художественном уровне.

Сюжет пьесы не оставит равнодушными зрителей. В центре рассказа — сценка, в которой двое мужчин расправляются с Миколой, вынужденным задаваться вопросом: «Почему ты ушёл от меня, папа вонючий?» Испытания персонажа раскрываются на фоне метафорической воды, символизирующей страдания и надежду. Фразы из пьесы, такие как: «Вода речная с глаз Миколиных полилась, увидел луну Микола, волшебницу» — создают атмосферу сказки, но с отголосками реальной жизни.

Лирика и комедия

Спектакль обещает быть наполненным искренними эмоциями. В отзывах зрителей говорится, что «ничего нет на сцене». Мы видим, как артисты играют, казалось бы, простые сцены из жизни средней российской семьи, вызывая смех и слёзы одновременно. Такой эффект наблюдался у Николая Коляды, который отметил: «Невозможно смешно и горько». Это подчеркивает уникальный стиль, присущий как пьесе, так и её театральной адаптации.

Творческая команда

Художественный руководитель постановки — известный драматург Николай Коляда, а режиссером выступил Александр Сысоев. Их совместная работа обещает интересное сочетание талантов, в результате чего зрители смогут увидеть глубокое эмоциональное взаимодействие на сцене.

Не упустите возможность насладиться таким необычным и глубоким спектаклем, в котором каждая мелочь имеет значение, а каждая эмоция отражает реальность нашего времени.