Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тихий шорох уходящих шагов
Киноафиша Тихий шорох уходящих шагов

Спектакль Тихий шорох уходящих шагов

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Дмитрия Богославского в Театра им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина ждёт зрителей спектакль по пьесе Дмитрия Богославского, который посвящён памяти народного артиста РФ Валерия Аркадьевича Дьяконова. Главный герой, Александр, сталкивается с непростой задачей: он получает возможность связаться с покойным отцом при помощи медиума Альберта. Но этот шанс может обойтись ему очень дорого.

Темы и переживания

Когда уходят близкие, принятие неизбежного сменяется чувством вины. Вопросы, которые остаются без ответа, мучительны: «Что я не успел сказать? Что не сделал?» Эти мысли становятся источником страха, так как никто не может исправить прошлое.

Стремление к ответу

Александр задаётся вопросом: «Папа, ты меня любишь?..». Этот вопрос можно задать множество раз, но что он означает, если человека, которому он адресован, уже нет? Медиум Альберт становится связующим звеном, позволяя главному герою узнать, как жил его отец, о чём думал и что чувствовал. Эта встреча, однако, требует от Александра больших жертв.

Награды и признание

В 2013 году пьеса «Тихий шорох уходящих шагов» получила приз зрительских симпатий программы «Новая пьеса» на фестивале «Золотая маска». Премьерой этого спектакля открылся VI фестиваль современной драматургии «Драма. Новый Код».

Купить билет на спектакль Тихий шорох уходящих шагов

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ромео. Джульетта. Модель для сборки
16+
Драма
Ромео. Джульетта. Модель для сборки
18 апреля в 18:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1300 ₽
Волшебный мир закулисья
6+
Творческий вечер Интерактивный
Волшебный мир закулисья
26 марта в 16:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
Как Лиса Медведя обманывала
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Как Лиса Медведя обманывала
19 апреля в 13:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше