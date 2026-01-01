Спектакль Тихий шорох уходящих шагов

Спектакль по пьесе Дмитрия Богославского в Театра им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина ждёт зрителей спектакль по пьесе Дмитрия Богославского, который посвящён памяти народного артиста РФ Валерия Аркадьевича Дьяконова. Главный герой, Александр, сталкивается с непростой задачей: он получает возможность связаться с покойным отцом при помощи медиума Альберта. Но этот шанс может обойтись ему очень дорого.

Темы и переживания

Когда уходят близкие, принятие неизбежного сменяется чувством вины. Вопросы, которые остаются без ответа, мучительны: «Что я не успел сказать? Что не сделал?» Эти мысли становятся источником страха, так как никто не может исправить прошлое.

Стремление к ответу

Александр задаётся вопросом: «Папа, ты меня любишь?..». Этот вопрос можно задать множество раз, но что он означает, если человека, которому он адресован, уже нет? Медиум Альберт становится связующим звеном, позволяя главному герою узнать, как жил его отец, о чём думал и что чувствовал. Эта встреча, однако, требует от Александра больших жертв.

Награды и признание

В 2013 году пьеса «Тихий шорох уходящих шагов» получила приз зрительских симпатий программы «Новая пьеса» на фестивале «Золотая маска». Премьерой этого спектакля открылся VI фестиваль современной драматургии «Драма. Новый Код».