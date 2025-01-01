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Тигран Есаян и Валерия Барсегян
Киноафиша Тигран Есаян и Валерия Барсегян

Тигран Есаян и Валерия Барсегян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная встреча без жанровых границ в клубе Эссе

В этот вечер вы услышите музыку, которая transcends жанры. Соул, латин, поп, госпел, баллады и, конечно, свинг — все это сплетено в живое музыкальное полотно, где звучат искренность, импровизация и настоящая энергия сцены.

Дуэт, который живет в звуке

Тигран Есаян и Валерия Барсегян — два вокалиста, две силы, два взгляда на музыку. Они не просто исполняют произведения; они живут в звуке, открывая слушателю пространство, где важны не стили, а чувства. В их дуэте присутствует диалог, страсть, юмор, дыхание и глубина.

Не просто концерт

«Джаз и не только» — это не просто концерт, это встреча, которая погружает в музыкальную историю без жанровых границ. Это вечер, где можно закрыть глаза и просто быть: в настоящем, в музыке, в моменте.

Состав участников

В этот вечер на сцене выступят:

  • Артём Григорян — альт-саксофон
  • Кристина Выходцева — рояль
  • Элина Келешян — клавишные
  • Александр Солдатенко — гитара
  • Екатерина Иртюга — бас
  • Иван Бордунов — барабаны

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным опытом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 19 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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