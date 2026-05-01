Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste
Билеты от 4500₽
Киноафиша Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste

Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте

Тигран Амасян представит альбом Manifeste в Москве

Тигран Амасян — яркий представитель нового поколения джазовых музыкантов из стран бывшего СССР, который завоевал мировую славу. Его творческий путь насыщен важными наградами и значительными достижениями на международной сцене. Он стал хедлайнером крупных фестивалей и продолжает удивлять поклонников своим талантом.

Особое внимание к Амасяну привлекли крупные награды. В 2003 году он получил первую премию критиков и публики на джазовом фестивале в Монтре, а в 2006 стал лауреатом премии Thelonious Monk Institute of Jazz. Моменты триумфа продолжают складываться: в 2015 году он был удостоен престижной премии Пола Акета на North Sea Jazz Festival, а в 2016 году его альбом «Мокрут» (Mockroot) получил премию Echo — немецкий аналог Грэмми — как лучший иностранный фортепианный альбом года, записанный с лейблом Nonesuch.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое войдет в историю джаза и оставит яркие впечатления. Подробности о дате и месте проведения смотрите на сайте театра.

Купить билет на концерт Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste

Помощь с билетами
Май
29 мая пятница
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 4500 ₽
В других городах
Май
28 мая четверг
19:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 4500 ₽
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Ходьба, Шифер, Линия Бикини
18+
Рок

Ходьба, Шифер, Линия Бикини

4 июня в 19:00 16 тонн Арбат
от 1000 ₽
Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Классическая музыка

Рок-хиты с симфоническим оркестром

11 июня в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 1300 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз

Джазовое свидание

2 июня в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше