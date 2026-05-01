Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste

Тигран Амасян представит альбом Manifeste в Москве

Тигран Амасян — яркий представитель нового поколения джазовых музыкантов из стран бывшего СССР, который завоевал мировую славу. Его творческий путь насыщен важными наградами и значительными достижениями на международной сцене. Он стал хедлайнером крупных фестивалей и продолжает удивлять поклонников своим талантом.

Особое внимание к Амасяну привлекли крупные награды. В 2003 году он получил первую премию критиков и публики на джазовом фестивале в Монтре, а в 2006 стал лауреатом премии Thelonious Monk Institute of Jazz. Моменты триумфа продолжают складываться: в 2015 году он был удостоен престижной премии Пола Акета на North Sea Jazz Festival, а в 2016 году его альбом «Мокрут» (Mockroot) получил премию Echo — немецкий аналог Грэмми — как лучший иностранный фортепианный альбом года, записанный с лейблом Nonesuch.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое войдет в историю джаза и оставит яркие впечатления. Подробности о дате и месте проведения смотрите на сайте театра.