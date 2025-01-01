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Тигр на улице
Киноафиша Тигр на улице

Спектакль Тигр на улице

6+
Режиссер Наталья Ерастова
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Даниила Хармса

Спектакль «Тигр на улице», основанный на произведениях знаменитого советского писателя и драматурга Даниила Хармса, — это не просто театральное представление, а настоящий спектакль-шоу. Постановка сочетает в себе элементы цирка, юмора и глубокую философию. В центре спектакля — мир абсурда и аллегорий, так характерный для творчества Хармса, который увлечет как детей, так и взрослых.

Ностальгия по старой Махачкале

Особое внимание стоит уделить сценографии спектакля. Художник-постановщик Екатерина Полякова создала уникальные декорации, вдохновленные архитектурой старой Махачкалы. Этот визуальный ряд погружает зрителей в атмосферу ностальгии по благородному облику столицы Дагестана, превращая спектакль в культурное путешествие по её памятным местам.

Мир ритма и звуков

В спектакле органично воплощена поэзия Хармса с её уникальной ритмичностью, графическими формами и звуковыми экспериментами. Особенно интересно детям будет наблюдать, как звуковые эффекты и звукоподражания оживляют стихи, создавая фантазийный мир, где творчество и фольклор переплетаются. Спектакль также напоминает о детской игровой поэзии, пробуждая воображение и тягу к игре.

Приглашаем в мир абсурда и фантазии Хармса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 29 ноября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
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