Тигр, который пришел на чай (на английском языке)
Киноафиша Тигр, который пришел на чай (на английском языке)

Спектакль Тигр, который пришел на чай (на английском языке)

6+
Режиссер Мартин Кук
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Спектакль-адаптация книги Джудит Керр

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует обратить внимание на спектакль, который станет настоящей находкой для школьников. «Тигр, который пришёл на чай» — это сценическая адаптация знаменитой детской книги Джудит Керр.

Удивительные приключения Софи и тигра

В центре сюжета — история о девочке Софи, которая однажды встречает тигра. Этот неожиданный визит становится началом удивительных приключений, полных смеха и волшебства. Спектакль погружает юных зрителей в мир фантазии, где дружба и смелость становятся ключевыми темами.

Музыка и интерактивность

«Тигр, который пришёл на чай» наполнен яркими и красочными музыкальными номерами, что делает его особенно привлекательным для детей. Интерактивные элементы вовлекают детей в действие, позволяя им стать частью спектакля и переживать события вместе с главными героями.

Темы дружбы и взаимопонимания

Спектакль затрагивает важные темы общения и взаимопонимания, что делает его не только развлекательным, но и поучительным. Главные персонажи — девочка и тигр — изображаются с юмором и теплотой, что помогает создать атмосферу доверия и радости.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вашим детям незабываемые эмоции и впечатления!

Расписание

26 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке) Тигр, который пришел на чай (на английском языке)

