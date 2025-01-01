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Tiffany & Co. Люди, творившие историю
Киноафиша Tiffany & Co. Люди, творившие историю

Tiffany & Co. Люди, творившие историю

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Воскресный день в атмосфере XIX века: лекция о Tiffany & Co

Проведите этот воскресный день на уникальном мероприятии — лекции-чаепитии, посвященной богатой истории ювелирного бренда Tiffany & Co. Место проведения — парадный зал Особняка Мясникова, который сам по себе является настоящей жемчужиной архитектуры и истории.

Исторический контекст

Особняк Мясникова в XIX веке служил центром светской жизни Петербурга и России. Здесь собирались знаменитости, среди которых были такие выдающиеся личности, как учёный физиолог Иван Петрович Павлов и режиссёр Всеволод Мейерхольд. Погрузитесь в атмосферу того времени, прогуливаясь по парадным и уютным гостинам.

Что вас ожидает

Лекция будет дополнена чайной церемонией с разнообразными закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Обслуживание будет обеспечено официантами, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на увлекательном рассказе лектора.

Дополнительная информация

Не упустите возможность узнать больше о культовом ювелирном доме, который стал символом стиля и элегантности. Это встреча не только обогатит ваши знания, но и подарит незабываемые впечатления в исторической обстановке.

Приходите, и пусть ваше воскресенье станет особенным!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
14:00 от 3500 ₽

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