T.I. Live in St. Petersburg

T.I. в России: Концерт, который нельзя пропустить!

Автор хитов с Тимберлейком и Рианной, обладатель трех «Грэмми» и король южного рэпа T.I. едет в Россию! Хитмейкер, трэп-новатор и легенда Атланты представит два огненных шоу: 6 февраля 2026 года в «ВТБ Арена» и 8 февраля — в «СК Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Организаторы концертов — концертное агентство Say Agency.

Энергия и стиль

Готовьтесь к взрывной энергии трэпа, мощному флоу и хитам, которые изменили игру! T.I. известен своими незабываемыми треками, а его карьера — это путь вопреки обстоятельствам. С Атлантой, родным городом рэпера, изначально никто не считал себя на одной волне, но T.I. смог изменить этот стереотип, оставив яркий след на хип-хоп карте мира.

Легендарная карьера

Сначала его первый альбом потерпел неудачу, а контракт с лейблом был разорван, но T.I. основал собственный лейбл и выпустил легендарный Trap Muzik в 2003 году — первый успешный трэп-альбом в истории. Вместе с Gucci Mane он заложил основы этого жанра, и его влияние невозможно переоценить: без T.I. не было бы таких звезд, как Future и Young Thug!

Хиты, которые знают все

T.I. по праву считается иконой хип-хопа. Его харизма и обаяние, мощные фристайлы и чувство ритма сделали его центром внимания. Хиты What You Know, Rubber Band Man, Live Your Life и многие другие навсегда останутся в истории.

Не только рэп

T.I. не только читает рэп — он создает новые звезды и меняет индустрию. Его лейбл Grand Hustle Records стал платформой для таких рэперов, как Meek Mill и Travis Scott. Кроме того, T.I. активно занимается благотворительностью, помогая жителям Атланты с жильем и работой. Его вклад в развитие современного хип-хопа поистине неоценим.

Концерты T.I. — это нечто!

Концерты T.I. представляют собой взрывной коктейль из хитовых треков и новых бэнгеров. В феврале 2026 года трэп-ураган из Атланты сотрясет две столицы и зажжет публику!