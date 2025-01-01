Меню
T.I. Live in Moscow
Билеты от 4500₽
Киноафиша T.I. Live in Moscow

T.I. Live in Moscow

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте

T.I. возвращается в Россию с незабываемым шоу!

Автор хитов с Тимберлейком и Рианной, обладатель трёх «Грэмми» и король южного рэпа T.I. едет в Россию с двумя огненными шоу! Рэп-легенда, известная своим умением создавать запоминающиеся бэнгеры, выступит:

  • 6 февраля 2026 года — в «ВТБ Арена»
  • 8 февраля 2026 года — в «СК Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия — концертное агентство Say Agency. Готовьтесь к взрывной энергии трэпа, мощному флоу и хитам, которые изменили игру!

Невероятный путь к успеху

Карьеру T.I. можно назвать примером упорства. Из родной Атланты, долгое время недооценённой в мире хип-хопа, он смог сделать её выдающимся музыкальным центром. **Его первый альбом провалился, но это не остановило рэпера: он основал свой лейбл Grand Hustle Records и выпустил легендарный álbum Trap Muzik (2003).**

Влияние на жанр

T.I. вместе с близким другом Gucci Mane стали пионерами трэп-музыки. Без его вклада трудно представить современный хип-хоп с такими артистами, как Future и Young Thug. Мощный флоу и хитовые композиции — вот что делает T.I. настоящей иконой!

Хиты, изменившие игру

В списке его наиболее известных треков — «What You Know», «Rubber Band Man», «Live Your Life», «Whatever You Like», «Dead And Gone». Каждый из этих хитов навсегда вошёл в золотую историю жанра. T.I. стал тем, кто стер границу между мейнстримом и андеграундом, создавая музыкальные произведения, которые одинаково нравились и широкой аудитории, и ценителям искусства.

Не только музыка

Творческая деятельность T.I. не ограничивается только музыкой. Он также известен как продюсер и филантроп, помогая своему родному городу. **Его усилия по поддержке местных жителей в вопросах жилья и работы принесли ему высокую награду от властей Атланты.**

Зажигательные концерты

Концерты T.I. — это настоящая феерия из хитов и остросоциальных текстов. В феврале 2026 года в России вас ждёт настоящий трэп-ураган из Атланты, который взорвет две столицы и зажжет тысячи фанатов!

Не пропустите возможность стать частью этого уникального шоу!

Купить билет на концерт T.I. Live in Moscow

Помощь с билетами
Февраль
6 февраля пятница
19:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 4500 ₽

