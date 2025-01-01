Меню
О концерте
Thrill Pill
16+
хип-хоп
Возраст
О концерте
Купить билет на концерт Thrill Pill
В других городах
Декабрь
27 декабря
суббота
18:00
Sky Garden
Краснодар, Красная, 72
Купить билеты
от 899 ₽
В ближайшие дни
Юмор
Лучшее за неделю. Стендап
14 декабря в 20:00
Ринго
от 600 ₽
Юмор
Открытый микрофон
2 января в 16:00
Ринго
от 200 ₽
Поп
Ramil’
14 февраля в 20:00
Кроп Arena
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
