Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Thrill Pill
Киноафиша Thrill Pill

Thrill Pill

16+
Возраст 16+

О концерте

Купить билет на концерт Thrill Pill

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Sky Garden Краснодар, Красная, 72
от 899 ₽

В ближайшие дни

Лучшее за неделю. Стендап
16+
Юмор
Лучшее за неделю. Стендап
14 декабря в 20:00 Ринго
от 600 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
2 января в 16:00 Ринго
от 200 ₽
Ramil’
12+
Поп
Ramil’
14 февраля в 20:00 Кроп Arena
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше