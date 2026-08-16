Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом

Летний концерт Thomas Mraz под открытым небом в Москве

16 августа Thomas Mraz выступит на площадке RED SUMMER у ЦСКА Арены с большим летним концертом. Это уникальная возможность насладиться живым звуком в атмосфере вечернего города.

Музыка города и летние эмоции

Музыка Thomas Mraz - это не просто ночной рэп. Его композиции наполнены чувствами, мелодиями и состояниями, которые выходят за рамки жанров. Тёплый августовский воздух, неоновый свет и случайные воспоминания создают идеальный фон для любимых треков исполнителя.

Открытый формат мероприятия

Концерт пройдет в формате open air, что добавляет особую атмосферу и позволяет отключиться от повседневных забот. В этот вечер можно будет просто насладиться музыкой и отдохнуть.

Не упустите шанс провести невероятный вечер под открытым небом с любимыми песнями Thomas Mraz. До встречи на концерте!