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Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом
Билеты от 3600₽
Киноафиша Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом

Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+
Билеты от 3600₽

О концерте

Летний концерт Thomas Mraz под открытым небом в Москве

16 августа Thomas Mraz выступит на площадке RED SUMMER у ЦСКА Арены с большим летним концертом. Это уникальная возможность насладиться живым звуком в атмосфере вечернего города.

Музыка города и летние эмоции

Музыка Thomas Mraz - это не просто ночной рэп. Его композиции наполнены чувствами, мелодиями и состояниями, которые выходят за рамки жанров. Тёплый августовский воздух, неоновый свет и случайные воспоминания создают идеальный фон для любимых треков исполнителя.

Открытый формат мероприятия

Концерт пройдет в формате open air, что добавляет особую атмосферу и позволяет отключиться от повседневных забот. В этот вечер можно будет просто насладиться музыкой и отдохнуть.

Не упустите шанс провести невероятный вечер под открытым небом с любимыми песнями Thomas Mraz. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом

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Август
16 августа воскресенье
20:00
Red Summer Open Air Москва, Берсеневская наб., 14–14а, стр. 6, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3600 ₽

Фотографии

Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом

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