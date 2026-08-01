Ярмарка современного искусства в Санкт-Петербурге THIRD PLACE ART FAIR

Ярмарка современного искусства THIRD PLACE ART FAIR (TPAF) готовится к шестому выпуску, который пройдет в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных — культурном пространстве «Третье место» в Санкт-Петербурге. Этот год обозначен темой «Поле колеблющихся смыслов», которая станет основой визуальной айдентики ярмарки и будет отражена в архитектурных и декоративных элементах.

Метаморфоза смыслов и изменчивость восприятия формируют уникальный опыт взаимодействия посетителей с пространством ярмарки.

Масштабный open call

В этом году open call стал одним из самых масштабных за всю историю TPAF. На участие в выставке подано 1000 заявок из 12 городов России. Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по количеству заявок, наряду с художниками из Иркутска, Краснодара, Екатеринбурга, Омска и Тюмени.

Участники выставки

По итогам экспертного отбора в проект вошли 81 независимый художник и творческое объединение. Участники работают в различных жанрах: живопись, графика, скульптура, керамика, фотография, текстиль и инсталляция. В этом году представлены как известные авторы, так и новые имена, для которых TPAF станет важной площадкой для первого масштабного публичного представления своих работ.

Особое внимание в программе уделяется разнообразию художественных практик и поколений. Среди резидентов - петербургская арт-группа «Паразит» (PARAZIT), молодое объединение КРУЖОК и проект Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца («Пряжка»), который включает работы, созданные во время арт-терапевтических занятий.

Программа мероприятия

Как и в предыдущие годы, ярмарка предложит обширную публичную программу от Doctrina Et Nobiles и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Гостям будут доступны лекции, дискуссии, встречи с художниками и специальные события. Подробное расписание мероприятий будет объявлено позже.

Ольга Звагольская, основатель культурного пространства «Третье место» и директор ярмарки TPAF, отметила: «Тема "Поля колеблющихся смыслов" точно отражает процесс формирования самой ярмарки. Мы не искали единый стиль, а стремились собрать множество различных художественных высказываний. Именно это разнообразие взглядов делает современное искусство живым и актуальным».