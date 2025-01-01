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Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co
Билеты от 1000₽
Киноафиша Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co

Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Михаил Кистанов с новой программой «Things Are Changing Again» в Москве

Впервые за долгое время Михаил Кистанов представит обновлённую программу «Things Are Changing Again», основанную преимущественно на песнях с одноимённого альбома. Это событие станет настоящим подарком для поклонников его творчества.

Кто такой Михаил Кистанов?

Михаил Кистанов — это не просто музыкант, а настоящий творец, который сочетает в своём творчестве традиционный блюз с элементами различных музыкальных стилей. Он является музыкальным продюсером, сингер-сонграйтером и уникальным гитаристом. За его плечами огромный опыт работы с разноплановыми артистами через независимый лэйбл «Z’Ugar Records», а также несколько сольных альбомов и множество синглов.

Состав группы

На сцене Михаил будет выступать в сопровождении талантливых музыкантов:

  • Михаил Кистанов — гитара, вокал
  • Лена Шери — клавишные, вокал
  • Даниил Буянов — гитара, губная гармоника
  • Олег Шарафединов — бас
  • Леонид Хайкин — барабаны

Интересные факты

Недавно Михаил стал официальным артистом крупного гитарного производителя «Crafter», что подтверждает его профессиональный уровень и востребованность в музыкальной индустрии.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых смелых музыкантов нашей страны и насладиться его уникальным звучанием!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co

В ближайшие дни

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30 июля в 19:00 Stand Up Store Moscow
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Субботний бранч
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Джаз
Субботний бранч
27 сентября в 14:00 Jam Club
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