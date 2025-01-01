Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co

Михаил Кистанов с новой программой «Things Are Changing Again» в Москве

Впервые за долгое время Михаил Кистанов представит обновлённую программу «Things Are Changing Again», основанную преимущественно на песнях с одноимённого альбома. Это событие станет настоящим подарком для поклонников его творчества.

Кто такой Михаил Кистанов?

Михаил Кистанов — это не просто музыкант, а настоящий творец, который сочетает в своём творчестве традиционный блюз с элементами различных музыкальных стилей. Он является музыкальным продюсером, сингер-сонграйтером и уникальным гитаристом. За его плечами огромный опыт работы с разноплановыми артистами через независимый лэйбл «Z’Ugar Records», а также несколько сольных альбомов и множество синглов.

Состав группы

На сцене Михаил будет выступать в сопровождении талантливых музыкантов:

Михаил Кистанов — гитара, вокал

Лена Шери — клавишные, вокал

Даниил Буянов — гитара, губная гармоника

Олег Шарафединов — бас

Леонид Хайкин — барабаны

Интересные факты

Недавно Михаил стал официальным артистом крупного гитарного производителя «Crafter», что подтверждает его профессиональный уровень и востребованность в музыкальной индустрии.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых смелых музыкантов нашей страны и насладиться его уникальным звучанием!