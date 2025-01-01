Меню
Therr Maitz
Билеты от 4000₽
Киноафиша Therr Maitz

Therr Maitz

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер с Therr Maitzи в Москве

Меломаны из группы Therr Maitz предлагают своим поклонникам уникальное звучание, основанное на стильной англоязычной поп-эклектике с синтезаторным лоском. В их дискографии представлены различные жанры — от футуристического синти-попа до камерных акустических колыбельных и размашистого электропопа.

Вокал, который запоминается

Стрежневым элементом всех произведений группы является драматичный вокал харизматичного фронтмена Антона Беляева. Его уникальный голос и энергичные живые выступления привлекают множество поклонников, а поддержка оркестра добавляет особую атмосферу на концертах.

Хит среди коллекций

Парадоксально, но наиболее популярной песней группы на стриминговых сервисах остается хаус-фанк-хит «My Love Is Like» 2016 года. Этот трек стал отражением более альтернативной и непредсказуемой линии развития, которую группа, к сожалению, не развивает в полной мере.

Не упустите возможность насладиться выступлением Therr Maitz и окунуться в мир их музыкального экспериментации, где каждый трек — это небольшая история, полная чувств и эмоций.

Купить билет на концерт Therr Maitz

Декабрь
7 декабря воскресенье
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 4000 ₽

Фотографии

Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz Therr Maitz

