Творческий вечер с Therr Maitzи в Москве

Меломаны из группы Therr Maitz предлагают своим поклонникам уникальное звучание, основанное на стильной англоязычной поп-эклектике с синтезаторным лоском. В их дискографии представлены различные жанры — от футуристического синти-попа до камерных акустических колыбельных и размашистого электропопа.

Вокал, который запоминается

Стрежневым элементом всех произведений группы является драматичный вокал харизматичного фронтмена Антона Беляева. Его уникальный голос и энергичные живые выступления привлекают множество поклонников, а поддержка оркестра добавляет особую атмосферу на концертах.

Хит среди коллекций

Парадоксально, но наиболее популярной песней группы на стриминговых сервисах остается хаус-фанк-хит «My Love Is Like» 2016 года. Этот трек стал отражением более альтернативной и непредсказуемой линии развития, которую группа, к сожалению, не развивает в полной мере.

Не упустите возможность насладиться выступлением Therr Maitz и окунуться в мир их музыкального экспериментации, где каждый трек — это небольшая история, полная чувств и эмоций.