The Travelling Orchestra. День рождения группы!
The Travelling Orchestra. День рождения группы!

The Travelling Orchestra. День рождения группы!

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Юбилей группы The Travelling Orchestra в EverJazz

Джаз-клуб «EverJazz» с радостью анонсирует юбилей группы «The Travelling Orchestra». В программе этого вечера зрителей ждет незабываемая атмосфера, полная драйвового звучания и лучших традиций блюза и блюз-рока.

Музыка на любой вкус

Группа исполнит как классические произведения, так и собственные композиции. Мастера сцены обеспечат высокую энергетику и качество исполнения. Любители мощного электрического звука и блюз-музыки, безусловно, останутся довольны.

Состав группы

На сцене выступят:

  • Евгений Чемякин — вокал, акустическая гитара;
  • Андрей Созонов — гитара;
  • Георгий Климов — клавиши;
  • Алексей Багичев — губная гармоника;
  • Кирилл Юрьевич — бас-гитара;
  • Алла Лаврентьева — барабаны.

Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением отличной музыки в комфорте джаз-клуба!

Купить билет на концерт The Travelling Orchestra. День рождения группы!

Февраль
28 февраля суббота
22:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1100 ₽

