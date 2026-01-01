The Travelling Orchestra. День рождения группы!

Джаз-клуб «EverJazz» с радостью анонсирует юбилей группы «The Travelling Orchestra». В программе этого вечера зрителей ждет незабываемая атмосфера, полная драйвового звучания и лучших традиций блюза и блюз-рока.
Группа исполнит как классические произведения, так и собственные композиции. Мастера сцены обеспечат высокую энергетику и качество исполнения. Любители мощного электрического звука и блюз-музыки, безусловно, останутся довольны.
На сцене выступят:
Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением отличной музыки в комфорте джаз-клуба!