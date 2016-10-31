Меню
The Translators. Halloween вайб
Киноафиша The Translators. Halloween вайб

The Translators. Halloween вайб

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Карнавальный рейв-концерт в честь Halloween

Приготовьтесь к удивительному музыкальному событию! Угарная группа The Translators, во главе с блистательным ведущим «Утреннего шоу» на Радио Maximum и заслуженным профессором вайбово-флексовых наук Дмитрием Шуманским, готовит для вас незабываемую ночь. Вместе с ними на сцену выйдет «отец» A-One и MTV VJ Чак.

Что вас ждет

Концерт обещает быть настоящим карнавальным праздником, где будут исполнены лучшие хиты таких легендарных групп, как Muse, Bon Jovi, Green Day, Oasis, Depeche Mode и Nirvana. Но есть одна особенность: эти мировые хиты будут иронично переведены на русский язык!

Новые оттенки классики

После этого концерта ваши любимые мелодии никогда не будут прежними. Новые переводы добавят свежие краски к уже знакомым трекам, делая их еще более запоминающимися и весёлыми.

Не упустите шанс

Такого опыта вы не найдете нигде больше! Подготовьтесь к феерии музыки, танцев и хорошего настроения, которые ждут вас на карнавальном рейв-концерте в честь Halloween.

Октябрь
31 октября пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1500 ₽

