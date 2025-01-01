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The Three Tenors
Билеты от 2500₽
Киноафиша The Three Tenors

The Three Tenors

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Итальянские Теноры в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер с трио «Итальянские Теноры», состоящим из выдающихся исполнителей: Джанлуки Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис. Этот талантливый состав впервые встретился во время учебы в консерватории в Италии, где они освоили искусство оперного пения и актерского мастерства.

Карьера и Достижения

После окончания учебы, теноры продолжили развивать свои навыки, проходя мастер-классы у таких легендарных артистов, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. Их совместная карьера началась в 2015 году с проекта «Итальянские Теноры», который быстро завоевал признание и популярность.

Трио успешно гастролировало по Италии, выступая в известных театрах, таких как Театр оперы в Риме и Ла Фениче в Венеции. В 2017 году они дебютировали на международной арене, покоряя сердца зрителей в таких городах, как Манчестер и Париж.

Мировые Гастроли

В 2018 году «Итальянские Теноры» гастролировали по Азии, включая выступления в Южном Китае и Японии. В 2019 году они дебютировали в США, выступая в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Их музыкальный путь также включал сотрудничество с известными оркестрами, такими как Берлинский филармонический оркестр и Венский филармонический оркестр.

Награды и Признание

В 2020 году трио было удостоено премии «Серебряная лоза» за Лучшее оперное исполнение. Их необычайная вокальная техника и страсть к музыке делают их настоящим воплощением итальянского оперного искусства на международной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться великолепием исполнения «Итальянских Теноров»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

The Three Tenors The Three Tenors The Three Tenors

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