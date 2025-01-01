Шекспир в Космосе: "Буря" от MET Youth

Приглашаем вас на уникальную постановку последней пьесы Уильяма Шекспира "Буря", перенесённой в космическое пространство. На далекой планете изгнанный герцог Миланский Просперо замышляет месть своим недругам, которые оказались на этой планете после аварийной посадки их воздушного корабля, выброшенного метеоритным штормом.

Интрига и Романтика

Спектакль полон интриг, заговоров, романтики и комедии. Просперо и его помощница, созданный им биокиборг Ариэль, ведут своих врагов по загадочной планете, строя коварные планы мести. Это стремительная и яркая постановка, которая не оставит равнодушными зрителей.

Юные Таланты

MET Youth представляет 50-минутную версию пьесы, в которой выступают юные артисты в возрасте от 12 до 18 лет. Интересно, что спектакль идет на языке оригинала, однако рассчитан на зрителей любого возраста.

Награды и Признание

В этом году постановка получила Гран-при на XIII Международном молодежном фестивале искусств "Грани таланта" в Москве, а затем с большим успехом была представлена на XV Международном школьном шекспировском фестивале в Кейптауне, Южная Африка.

Состав и Команда

Действующие лица и исполнители:

Просперо - Павел Грызанов

Миранда, его дочь - Кэти Солвэй

Ариэль, его искусственный интеллект - Камила Бикмуллина

Калибан, его раб - Святослав Котов

Алонзо, Король Неополитанский - Арно Бабаджанян

Фердинанд, его сын - Микаэл Таривердиев

Антонио, герцог Миланский, брат Просперо - Федор Фролов

Стефано, их дворецкий - Михаил Кирюшин

Капитан корабля - Виктория Шмыглина

Особая благодарность за помощь в создании костюмов: Анне Федоровой, Ольге Московкиной, Виктории Дворецкой и Альфии Латыповой.

Музыка Спектакля

В спектакле звучит музыка известных композиторов: И. Штрауса, Ф. Мендельсона, Д. Партон, Б. Ховарда, а также группы Hot Water.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль и погрузиться в мир шекспировских интриг в космической интерпретации!