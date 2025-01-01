Приглашаем вас на уникальную постановку последней пьесы Уильяма Шекспира "Буря", перенесённой в космическое пространство. На далекой планете изгнанный герцог Миланский Просперо замышляет месть своим недругам, которые оказались на этой планете после аварийной посадки их воздушного корабля, выброшенного метеоритным штормом.
Спектакль полон интриг, заговоров, романтики и комедии. Просперо и его помощница, созданный им биокиборг Ариэль, ведут своих врагов по загадочной планете, строя коварные планы мести. Это стремительная и яркая постановка, которая не оставит равнодушными зрителей.
MET Youth представляет 50-минутную версию пьесы, в которой выступают юные артисты в возрасте от 12 до 18 лет. Интересно, что спектакль идет на языке оригинала, однако рассчитан на зрителей любого возраста.
В этом году постановка получила Гран-при на XIII Международном молодежном фестивале искусств "Грани таланта" в Москве, а затем с большим успехом была представлена на XV Международном школьном шекспировском фестивале в Кейптауне, Южная Африка.
Действующие лица и исполнители:
Особая благодарность за помощь в создании костюмов: Анне Федоровой, Ольге Московкиной, Виктории Дворецкой и Альфии Латыповой.
В спектакле звучит музыка известных композиторов: И. Штрауса, Ф. Мендельсона, Д. Партон, Б. Ховарда, а также группы Hot Water.
Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль и погрузиться в мир шекспировских интриг в космической интерпретации!