The Taste of Jazz!: Bril Brothers

Ночь джаза с братьями Бриль в клубе Алексея Козлова

Вечером 4 сентября на Главной сцене Клуба Алексея Козлова состоится незабываемый джазовый вечер — воссоединятся звезды российской джазовой сцены, близнецы-саксофонисты Александр и Дмитрий Бриль. Братья презентуют свою новую программу, специально созданную для этого клуба, под названием «The Taste of Jazz!». Это музыкальное путешествие обещает быть полетом в невесомости и отрыве от реальности.

Музыкальный сюрприз

В программе прозвучат лучшие джазовые темы, согласно вкусу братьев, однако звучание каждого произведения останется тайной до момента исполнения — настоящая загадка для зрителей!

Творческий путь «Bril Brothers»

Братья Бриль активно выступают на сценах концертных залов и джазовых клубов не только в России, но и за её пределами: в странах бывшего Союза, Европе, Америке и Израиле. За годы их выступлений партнерами становились такие легенды джаза как:

Нэт Ривз и Нильс Ойстер Педерсен (бас)

Кени Гаррет и Дэйв Либман (саксофон)

Билли Кабэм и Дэйв Уэкл (ударные)

Джон Скоффилд (гитара)

Уинтон Марсалис (труба)

Дэйв Брубек (пиано)

Дискография и проекты

В дискографии «Бриль Бразерс» — четыре сольных альбома: «Immersion» (2000), «Song or...» (2006), «Together» (CD/DVD, 2007) и «Connection» (2009). Братья также занимаются преподавательской и продюсерской деятельностью. Два года назад они создали собственные проекты и стали выступать по отдельности, но вскоре, 4 сентября, они вновь объединятся на сцене и порадуют публику своим мастерством и харизмой.

Специальные гости

В этот вечер на сцену вместе с братьями выйдут их специальные гости. Это легендарный отец, народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных маэстро Игорь Бриль и известный джазовый вокалист Михаил Меркулов. Таким образом, зрителям предстоит увидеть не только виртуозное исполнение, но и уникальное сочетание талантов.

Состав исполнителей

На сцене будут выступать:

Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон)

Александр Бриль (тенор-саксофон)

Яков Окунь (рояль)

Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)

Давид Ткебучава (ударные)

Игорь Бриль (рояль) — специальный гость

Михаил Меркулов (вокал) — специальный гость

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечернего события!