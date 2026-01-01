Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Soul
Киноафиша The Soul

The Soul

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия альтернативного рока в Сочи

Группа The Soul из Сочи приглашает вас на незабываемый вечер, наполненный энергией и драйвом. На сцене прозвучат как авторские композиции, так и известные хиты альтернативного рока, которые полюбились многим.

Звучание, которое вдохновляет

На концерте вы услышите треки от таких легендарных коллективов, как Limp Bizkit, System of a Down, Papa Roach, Guano Apes, Static-X, The Offspring, Drowning Pool, Metallica и Nirvana. Это уникальная возможность насладиться как знакомыми, так и новыми мелодиями в исполнении талантливых музыкантов.

Бар с настроением

К тому же, вас ждет богатое меню бара. Уютная атмосфера в сочетании с отличной музыкой создаст идеальное настроение для вечернего отдыха. Не упустите возможность провести время с друзьями, наслаждаясь живой музыкой и вкусными напитками.

Приходите и получите незабываемые впечатления от вечера альтернативного рока с The Soul!

Купить билет на концерт The Soul

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56

В ближайшие дни

Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком
18+
Классическая музыка Джаз
Уютные музыкальные среды с Юрием Бедраком
10 июня в 19:00 В вине
от 1000 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
25 марта в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
1 апреля в 17:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше