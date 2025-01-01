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The Soul
Киноафиша The Soul

The Soul

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт рок-группы из Сочи: альтернатива и хиты

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Рок-группа из Сочи представит свои авторские песни и исполнит легендарные хиты известных альтернативных групп. В программе вы услышите треки от таких гигантов, как Limp Bizkit, System of a Down, Papa Roach, Guano Apes, Static-X, The Offspring, Drowning Pool, Metallica, Nirvana и Disturbed.

Альтернативный рок и атмосфера

Вечер обещает быть насыщенным и незабываемым. Альтернативный рок в сочетании с атмосферой живого концерта создаст уникальное настроение. Это отличный способ прогнать хандру и зарядиться энергией!

Меню бара и услуги

Не забудьте заглянуть в Рок-бар Треугольник, где вас ждёт разнообразное меню напитков. Мастерство барменов и заботливое обслуживание официантов продлят ваше удовольствие от концерта за пределами сцены. А наш DJ обеспечит зажигательную Rockoteka, которая не оставит равнодушными никого.

Приходите, чтобы насладиться не только музыкой, но и атмосферой настоящего рок-мероприятия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 23 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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