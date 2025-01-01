Grand Rockabilly Boogie: Фееричное музыкальное событие на берегах Невы

Погрузитесь в атмосферу 1950-х годов на грандиозном празднике музыки и танцев «Grand Rockabilly Boogie», который пройдет в самом сердце Санкт-Петербурга. В этом году мероприятие состоится в «Джаз-клубе Игоря Бутмана», известном своими концертами и непревзойденной атмосферой.

Что вас ждет на фестивале?

«Grand Rockabilly Boogie» обещает стать настоящим событием для любителей музыки жанра рокабилли. Вы сможете насладиться выступлениями известных групп, среди которых яркие представители рокабилли-сцены — «The Smackers». Эти музыканты известны своим энергичным стилем и способностью поднимать настроение публике.

Интересные факты

Рокабилли — это музыкальный жанр, который сочетает элементы рок-н-ролла и кантри, возникший в США в 1950-х годах.

«Grand Rockabilly Boogie» — это не просто концерт, а целое шоу с танцевальными номерами и конкурсами для зрителей.

Забудьте о заботах и готовьтесь к вечеринке!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Атмосфера, свобода танца и великолепная музыка создадут неповторимое настроение. «Grand Rockabilly Boogie» — это отличный способ отметить выходные и зарядиться позитивом на всю неделю!

Билеты уже в продаже, поторопитесь, чтобы не пропустить феерию на берегах Невы!