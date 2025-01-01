The Silvertonez / Everybody But Us. Новогодний концерт

Новогодний концерт The Silvertonez и Everybody But Us в клубе «Gamma More»

В музыкальном клубе «Gamma More» пройдет новогодний концерт, на котором выступят два замечательных коллектива: The Silvertonez и Everybody But Us.

The Silvertonez: настроение 60-х

Квинтет The Silvertonez исполнит инструментальную музыку в стилях twist, twang, surf и rock’n’roll. Их творчество создает атмосферу танцплощадок 60-х годов. В репертуаре группы шлягеры из известных фильмов, включая киноленты о Джеймсе Бонде, вестерны и творчество Тарантино. Любители кино и музыки этой эпохи найдут для себя много знакомого и волнительно знакомого.

Everybody But Us: гаражный рок с современным звучанием

На одной сцене с The Silvertonez выступит московский квартет Everybody But Us, который отличает гаражный рок-н-ролл с уникальным современным звучанием. Их музыка вдохновлена духом свободы и каскадами энергичных рифов, что непременно понравится зрителям, ценящим яркие музыкальные выступления.

Этот концерт станет отличным способом встретить Новый год в компании любимой музыки и танцев!