Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
The Silvertonez / Everybody But Us. Новогодний концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Silvertonez / Everybody But Us. Новогодний концерт

The Silvertonez / Everybody But Us. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Новогодний концерт The Silvertonez и Everybody But Us в клубе «Gamma More»

В музыкальном клубе «Gamma More» пройдет новогодний концерт, на котором выступят два замечательных коллектива: The Silvertonez и Everybody But Us.

The Silvertonez: настроение 60-х

Квинтет The Silvertonez исполнит инструментальную музыку в стилях twist, twang, surf и rock’n’roll. Их творчество создает атмосферу танцплощадок 60-х годов. В репертуаре группы шлягеры из известных фильмов, включая киноленты о Джеймсе Бонде, вестерны и творчество Тарантино. Любители кино и музыки этой эпохи найдут для себя много знакомого и волнительно знакомого.

Everybody But Us: гаражный рок с современным звучанием

На одной сцене с The Silvertonez выступит московский квартет Everybody But Us, который отличает гаражный рок-н-ролл с уникальным современным звучанием. Их музыка вдохновлена духом свободы и каскадами энергичных рифов, что непременно понравится зрителям, ценящим яркие музыкальные выступления.

Этот концерт станет отличным способом встретить Новый год в компании любимой музыки и танцев!

Купить билет на концерт The Silvertonez / Everybody But Us. Новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Instrumental Jazz
6+
Джаз
Instrumental Jazz
21 февраля в 19:00 Jam Club
от 1500 ₽
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
18+
Юмор
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
12 января в 21:30 Stand Up Патрики
от 2500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
23 декабря в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше